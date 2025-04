Découvrir l’Alsace, Strasbourg et son terroir

Vous rêvez de vagabonder sur la route des vins d’Alsace à la découverte de bonnes bouteilles ? Ou peut-être de déguster des mets typiquement alsaciens, attablé sur une terrasse de Strasbourg ? À moins que vous ne souhaitiez plonger dans le Moyen Âge en visitant des châteaux, des cathédrales ou des monastères ? L’Alsace vous propose tout cela, et plus encore.

Située dans le nord-est de la France, l’Alsace séduit incontestablement les voyageurs. Nous vous invitons à découvrir nos coups de cœur, et à voir notre film qui prend l’affiche bientôt dans un cinéma près de chez vous.

Strasbourg

L’identité de Strasbourg, fondée il y a plus de 2000 ans, repose sur l’influence française et allemande. Une balade dans le vieux Strasbourg, jadis occupé par les tanneurs, les pêcheurs et les meuniers, propose un patrimoine architectural exceptionnel, avec des maisons à colombages datant des 16e et 17e siècles.

Sa majestueuse cathédrale coiffée d’une seule flèche, véritable dentelle de pierre, domine la ville depuis six siècles. Elle est la deuxième cathédrale la plus visitée en France. En vous promenant le long de l’Ill, sa rivière entrecoupée par de nombreux ponts fleuris, vous découvrirez le calme de ce parc urbain où il fait bon prendre son temps et flâner.

La Route des vins

Cette route serpente sur 170 km du nord au sud de l’Alsace, au gré des couleurs de ses vignes. Entrez dans de vieilles caves baignées d’effluves de fermentation, et découvrez les cépages de la région (riesling, gewurztraminer, pinot noir, gris ou blanc, muscat et sylvaner) ainsi que les fameux crémants. Vous découvrirez également l’histoire de la thérapie par le vin proposée dans les caves du vieil hôpital de Strasbourg.

Les mets du terroir

Poussez la porte d’une ferme auberge, ou encore d’une winstub — qui signifie pièce où l’on consomme du vin. Découvrez des plats traditionnels tels que la flammekueche (tarte flambée), le baeckeoffe (mijoté de pommes de terre, légumes et assortiment de viandes), le fromage Munster, les brioches aux raisins kougelhopf ou le sieskäs (dessert au fromage frais). L’Alsace comblera vos papilles !

Les pierres qui racontent le passé

Sur les coteaux, des donjons et des châteaux se dessinent. Plus de 80 châteaux ont été bâtis dans cette région. Le château restauré du Haut-Koenigsbourg est l’un de ces joyaux. Il nous offre une vision remarquable de ce qu’était une forteresse de montagne au 15e siècle.

À voir aussi, le célèbre monastère du mont Sainte-Odile. À la fois lieu de rencontres et de pèlerinage dans la quiétude de la forêt environnante, il est perché sur un promontoire de grès, et offre un panorama grandiose sur la plaine d’Alsace et la Forêt-Noire.

De vieilles traditions

Revivez la tradition du veilleur de nuit de Turckheim, créée en 1795, en accompagnant celui-ci lors de sa ronde. « Prenez soin de l’âtre et de la chandelle » : telle était sa chanson pour prévenir les incendies !

Ces lieux, ces traditions uniques et cette gastronomie vous ont donné envie d’en apprendre davantage sur l’Alsace ? Planifiez dès maintenant votre sortie au cinéma avec Les Aventuriers Voyageurs ! Notre film Alsace, Strasbourg et terroir prend l’affiche les 13 et 14 avril à la Salle Promutuel Assurance ADLS de Montmagny, et au cinéma Le Scénario le lundi 14 avril à La Pocatière.

Bon voyage !

Par Jean-François Fournier et Diane Dumoulin, cinéastes pour les Aventuriers voyageurs.

La chronique des Aventuriers voyageurs

Depuis 2008, Les Aventuriers voyageurs vous font vivre des expériences de voyage uniques à travers des films captivants. Que ce soit au cinéma sur grand écran, en ligne dans le confort de votre domicile, ou encore dans les écoles, les bibliothèques et résidences de retraités, vous pourrez découvrir le monde à travers le regard de voyageurs passionnés.