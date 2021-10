Défaite pour Saint-Jean-Port-Joli

Quatre rencontres étaient au programme du deuxième week-end d’activités dans la Ligue de hockey Côte-Sud — Coors Light. La dernière rencontre de la fin de semaine était présentée le samedi 23 octobre du côté de l’aréna de Trois-Pistoles.

Des poussées de trois buts lors de l’engagement initial ainsi que lors de la période médiane ont mené les Fondations B.A. à un gain sans équivoque de 6-2 sur le 95 de Saint-Jean-Port-Joli. Cinq buts ont été inscrits en première, ce qui laissait entrevoir un festival offensif. Sylvain Dubé, Zachary Ouellet et Guillaume Pelletier ont donné les devants 3-0 aux locaux en marquant tour à tour lors des six premières minutes de jeu, mais des filets de Frédérick Dionne et Andrew Meredith ont permis à Saint-Jean-Port-Joli de réduire l’écart avant la fin de l’engagement. Le reste du match a été l’affaire des Fondations B.A. qui ont marqué trois fois lors de la période médiane, ceux-ci étant l’œuvre de Samuel Charron, Louis-Étienne Dionne et David Noreau-Cyr.

Source : Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light