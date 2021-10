De l’action pour Saint-Pascal et La Pocatière

Les cinq équipes étaient en action vendredi et samedi soir dernier afin de poursuivre les hostilités du Circuit Senior KRTB.

La Pocatière l’a d’abord emporté sur Saint-Pascal vendredi. À peine une semaine après avoir subi une défaite face à ces mêmes Seigneurs de La Pocatière à domicile, l’Impérial de Saint-Pascal arrivait en territoire ennemi avec la ferme intention de renverser la vapeur. Un fort début de match leur a permis de retourner aux vestiaires avec une avance de 2 à 1 après 20 minutes de jeu. Les Seigneurs comptaient toutefois conserver leur fiche parfaite et sont revenus forts en période médiane avec 2 buts, pour porter la marque à 3 à 2 en leur faveur. Une poussée de quatre buts dans la première moitié de la troisième période leur a permis de se sauver avec la victoire au compte de 7 à 3.

Pour les Seigneurs, le mélange de jeunesse et vétérans semble bien fonctionner en ce début de saison, avec une solide performance des jeunes joueurs de l’équipe en ce vendredi soir. Gabriel Lizotte avec cinq points, Édouard Ouellet avec quatre points et Philippe Bélanger avec deux buts ont été les artisans de cette victoire. Mention honorable à William Ouellet de l’Impérial pour sa soirée de trois points dans la défaite.

Ensuite, Saint-Pascal recevait le Transcontinental. Après des parties à hauts pointages impliquant ces deux équipes depuis le début de la saison, les partisans étaient en droit de s’attendre à plusieurs buts au cours de ce match. Contre toute attente, ceux présents dans l’assistance ont pu assister au premier duel de gardiens de la saison alors que Samuel Pearson pour le Transcontinental et la recrue Tomy Ouellet pour l’Impérial se sont livré une bataille digne des ligues majeures avec 36 arrêts chacun. Excellent moyen pour Ouellet de signer sa première victoire dans les rangs seniors, lui qui s’est vu avec raison attribuer le titre de joueur du match par ses coéquipiers. Le Frontalier a pris l’avance 2 à 0 en milieu de deuxième période, mais l’Impérial a fait preuve de caractère et est revenu de l’arrière pour forcer la tenue d’une période supplémentaire. L’attaquant Gabriel Fortin est venu jouer les héros en prolongation avec le but gagnant, au grand bonheur des partisans réunis qui ont pu assister à la première victoire de la saison pour l’Impérial à leur troisième match.