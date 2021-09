Défi Everest : Une équipe mobilisée pour les enfants en Haïti

Des marcheurs de Sainte-Anne-de-la-Pocatière relèveront le Défi Everest dans les prochaines semaines au profit de L’AMIE, aide internationale à l’enfance. L’argent amassé servira à soutenir l’éducation et la santé des enfants en Haïti, dans le contexte de catastrophe naturelle et humanitaire qui touche actuellement le pays.

Madeleine Bélanger, Hélène Desjardins et Gilles Lévesque ont choisi de se mobiliser pour cette cause à la suite du séisme de magnitude 7,2 survenu le 14 août dernier dans le sud-ouest du pays. Trois autres marcheurs (Céline Bélanger, Marie Bélanger et Philippe Ste-Marie) les accompagnent dans le Défi. L’équipe demeure ouverte à accueillir d’autres participants qui peut compter jusqu’à un maximum de 20 personnes selon les règlements du Défi.