Défi Je mange local : Septembre et la célébration de l’abondance

Alors que l’automne pointe le bout de son nez, septembre se profile comme le mois de la célébration de l’abondance grâce au Défi Je mange local. Cette initiative invite encore une fois les amateurs de cuisine, les jardiniers en herbe et les amoureux de la planète à s’immerger dans l’univers des produits locaux et à découvrir une manière de se nourrir, plus respectueuse de l’environnement.

Aliments du Québec est désormais un partenaire officiel du Défi Je mange local. Avec une vision et un objectif commun de promouvoir les produits locaux ainsi que de susciter des changements dans les habitudes alimentaires, cette collaboration est une démarche qui va de soi.

Le Défi Je mange local offre aux participants une occasion unique de connecter avec des aliments locaux simples et abordables et de les cuisiner, d’explorer des techniques de jardinage innovantes, d’apprendre des méthodes de conservation, de dénicher de nouveaux lieux d’approvisionnement ou encore de maîtriser des astuces zéro déchet.

Le Défi Je mange local fait un pas de plus en offrant plusieurs conférences gratuites aux inscrits, et ce dès septembre, pour le reste de l’année 2023. Ces sessions interactives avec des experts du secteur bioalimentaire fourniront aux participants plusieurs outils, trucs et astuces pour les aider à progressivement orienter leur alimentation vers le local, une bouchée à la fois.

Le Défi a été repensé tout au long de l’année pour être à la portée de tous et réaliste afin de faciliter la transition de ceux qui souhaitent tranquillement changer leurs habitudes alimentaires.

De plus, le Défi Je mange local s’engage à accompagner mensuellement les participants avec des thèmes captivants, mettant de l’avant des sujets tels que l’offre biologique en octobre, le cocooning local en novembre, et recevoir de décembre. Les contenus seront propulsés entre autres par les tables de concertation des régions du Bas-Saint-Laurent, Les Îles de la Madeleine, et de la Gaspésie.

Au Bas-Saint-Laurent, le chef Adrian Pastor du Projet Yaku est un fier ambassadeur du Défi je mange local. Il invite la population à cuisiner les aliments de la région et à découvrir les saveurs du territoire. Vous pourrez d’ailleurs écouter ses chroniques culinaires deux fois par mois à l’émission Même Fréquence diffusée sur les ondes de Radio-Canada.

Prêt à relever le Défi Je mange local et intégrer davantage de produits locaux dans votre assiette à l’année? Il est possible de s’inscrire gratuitement sur le site web du Défi à l’adresse defijemangelocal.ca/inscription/.

Source : Regroupement des Tables de concertation bioalimentaire du Québec