Défi têtes rasées Leucan : La campagne mobilise la région et se conclut avec succès

La campagne 2021 Défi têtes rasées Leucan de Kamouraska-Bas-Saint-Laurent, présenté par PROXIM, est couronnée de succès. Elle s’est terminée avec un Défi en présentiel au Centre Bombardier, dans le respect strict des mesures sanitaires en vigueur et des consignes de santé publique, au cours duquel les participants ont courageusement relevé le Défi, un geste profond de solidarité envers les enfants atteints de cancer et leur famille.

Parmi ces valeureux participants, on comptait des représentants de municipalités de la région et des membres de la famille des coprésidents d’honneur de la campagne, dont le jeune porte-parole Leucan qui a lui-même relevé le Défi. Leucan a dévoilé le montant total amassé jusqu’à maintenant par tous les participants de la grande région de Kamouraska-Bas-Saint-Laurent et les collectes de fonds qui s’y rattachent. Accompagnés de membres du comité organisateur, des médias de la région, des coprésidents d’honneur de la campagne du Défi têtes rasées Leucan 2021 de Kamouraska-Bas-Saint-Laurent – Mme Valérie Rancourt-Grenier, copropriétaire de LG Cloutier et M. Yvon Soucy, préfet élu de la MRC de Kamouraska – et du jeune porte-parole Leucan Charles-Étienne Soucy, 17 ans, en rémission d’une leucémie aiguë lymphoblastique, une quinzaine de participants ont relevé le Défi.