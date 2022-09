Défi têtes rasées Leucan : Le mouvement de solidarité se poursuit dans la région

Lors du Défi au Centre Bombardier, les participants ont courageusement changé leur image corporelle en soutien aux enfants atteints de cancer. Un geste profond de solidarité envers ces familles qui vivent la dure réalité d’un cancer pédiatrique, comme la famille du jeune porte-parole Leucan cette année, Thoma, âgé de 9 ans. Parmi ces valeureux participants, on comptait les ambassadeurs et ambassadrices de la campagne cette année, de dynamiques gens d’affaires et personnalités publiques de la région. Leucan a dévoilé le montant total amassé jusqu’à maintenant par tous les participants de la grande région Kamouraska–Bas-Saint-Laurent et les collectes de fonds qui s’y rattachent.

Accompagnés de membres du comité organisateur, des médias de la région, des ambassadeurs et ambassadrices de la campagne du Défi têtes rasées Leucan 2022 de Kamouraska–Bas-Saint-Laurent – Julie Lévesque, propriétaire du Café Azimut et de la Marina; Élisabeth Bercegeay, de Ville de La Pocatière; Gabriel Hudon, propriétaire de Publicité P.A. Michaud; Geneviève Gamache et Charles-Alexandre Paré, de Rousseau Métal; Lisianne Ouellet, artiste peintre pour LizoArt et enseignante pour le Centre de service scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup; Rémi Beaulieu, entrepreneur, représentant et annonceur à la radio locale de La Pocatière; Jean Santerre, propriétaire de l’Auberge Comme au premier jour de Saint-Pacôme; Simon LeBel, propriétaire du Métro Plus Lebel de La Pocatière; Valérie Rancourt-Grenier, copropriétaire de LG Cloutier; et du jeune porte-parole Leucan Thoma Marquis, âgé de 9 ans, diagnostiqué en 2017 d’un craniopharyngiome, les participants ont fièrement relevé le Défi. Depuis janvier, une trentaine de courageux participants de Kamouraska—Bas-Saint-Laurent, dont des écoles de la région, ont posé ce geste de solidarité envers ces enfants atteints de cancer qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux. Ceux-ci ont permis d’amasser plus de 35 000 $. Soulignons également la contribution des membres du comité organisateur, des ambassadrices et ambassadeurs et de la famille porte-parole qui ont amassé ensemble plus de 27 000 $.