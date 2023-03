Défi Vélo Plein Air : 25 ans de solidarité au profit de l’Association du cancer de l’est du Québec

Le 25e Défi Vélo Plein Air présenté par Desjardins se tiendra les 8 et 9 juillet prochains, au profit de l’Association du cancer de l’Est du Québec (ACEQ). Il promet d’être un événement anniversaire des plus mémorables et festifs, d’autant plus que deux nouveautés s’y ajoutent. Cette année, devant l’engouement inégalé des participants, les organisateurs sont confiants de pouvoir atteindre ou même dépasser l’objectif de 140 000 $ en revenu net.

Synonyme de solidarité et de saines habitudes de vie, le Défi Vélo Plein Air rassemblera des cyclistes de différents niveaux, qui pédaleront en pelotons, afin d’amasser des fonds pour soutenir l’Association. La présidence d’honneur a été confiée à Daniel Ouellet et Jonathan Bolduc, de Groupe Ouellet Bolduc, gestionnaires de patrimoine pour Desjardins. « Nous connaissons tous quelqu’un qui est ou qui a été touché par le cancer — un membre de la famille, un collègue de travail, un ami. Nous roulons tous ensemble par solidarité, pour ces personnes », dit Jonathan Bolduc. Daniel Ouellet enchaîne : « Ce défi est le plus beau, le plus noble parce qu’il permet à chaque participant de faire une vraie différence dans la qualité de vie des personnes touchées par le cancer dans l’est du Québec ».

Nouveautés

Le comité organisateur et l’Association ont dévoilé le nouveau logo du Défi Vélo Plein Air, célébrant le 25e anniversaire de ce grand mouvement de solidarité. De plus, au traditionnel parcours de 240 km qui suit la route 132, de Montmagny à Rimouski — avec un coucher à Rivière-du-Loup — s’ajoute un tout nouveau trajet de 315 km pour les cyclistes des catégories rapide et très rapide. Celui-ci empruntera la route 283 vers Saint-Paul-de-Montminy, la 216 direction est et par la suite, la route 285, en direction de L’Islet-sur-Mer pour rejoindre la route 132. Un maximum de deux à trois pelotons seront formés pour ce parcours, selon les inscriptions. Toute personne intéressée peut s’inscrire en ligne, sur la page defivelopleinair.org.

Source : Association du cancer de l’est du Québec (ACEQ)