Demain arrive enfin pour Appalaches 47

Le duo Appalaches 47 procédera au lancement de son album Demain arrive enfin à la salle André-Gagnon, le samedi 15 octobre à 20 h. Appalaches 47 est formé de Yanick Lavoie, originaire de Saint-Pacôme et aujourd’hui basé à L’Islet, et de Nicolas Bélanger, originaire de La Pocatière et anciennement du groupe Longue Distance.

Amis de longues dates, Yanick et Nicolas ont uni leurs forces pour ce nouveau projet au début de 2021, apportant avec eux leurs influences musicales – pop, rock, folk et country – qui teintent les deux premiers extraits Embarré dehors et Demain arrive enfin. La chanson-titre de l’album s’est d’ailleurs distinguée de belle façon dans les radios québécoises au cours des derniers mois, réussissant à se hisser au sein du Top 40 des chansons les plus jouées.

Demain arrive enfin a été réalisé par Michel Francoeur qui a travaillé notamment avec l’auteur-compositeur-interprète Bobby Bazini. La version physique de l’album sera disponible dès le lancement prévu le 15 octobre, alors que la version numérique suivra sur les principales plateformes musicales la semaine suivante.