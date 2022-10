Cas de COVID à la hausse, le contrôle demeure dans les hôpitaux

Contrairement à la septième vague de l’été, « ce n’est pas le genre d’augmentations exponentielles dans les hôpitaux comme on a connu et elles ne se font pas sentir autant dans les soins intensifs », a dit Christian Dubé, ministre de la Santé.

« Le réseau de santé reste fragile et il faut se donner des moyens pour limiter la pression sur le réseau et ça passe par la vaccination », a ajouté le ministre, ajoutant de respecter ce qu’on appelle « l’étiquette respiratoire », c’est-à-dire porter le masque lorsqu’on a des symptômes grippaux. On s’attend à un automne et un hiver marqués par les virus.