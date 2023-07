Demain L’Islet : Une consultation publique sous le thème des enjeux environnementaux spécifiques au territoire

La MRC de L’Islet annonce la tenue d’une consultation publique portant sur les enjeux environnementaux spécifiques à sa région, à laquelle l’ensemble de la population sera invité à participer au cours des prochains mois.

Cet exercice de concertation est une action issue du projet Demain L’Islet, visant à doter le territoire d’une politique environnementale. En effet, l’axe quatre de la Politique jeunesse de la MRC, adoptée en 2018, fait état du désir des jeunes à voir une telle politique se concrétiser.

Le processus de consultation permettra d’évaluer notamment les faiblesses et les menaces, mais également les opportunités et les forces du milieu qui pourront contribuer à la préservation des ressources tout en générant de la richesse. Cet exercice permettra également d’évaluer les besoins ainsi que les capacités d’adaptation et de résilience de la MRC de L’Islet face aux changements climatiques et aux divers bouleversements qui en découlent.

Pour mener à bien ce projet, la MRC est accompagnée de Mme Virginie Guibert, facilitatrice en intelligence collective de Faire ensemble autrement, ainsi que d’un comité de pilotage composé de 13 membres citoyens ou représentants d’organisation territoriale l’isletoise.

Anne Caron, préfète de la MRC de L’Islet, a assisté à la première rencontre de ce comité et a tenu à remercier chaleureusement tous les membres présents de leur précieuse implication au sein de Demain L’Islet, une démarche importante qui a pour objectif d’assurer la santé, la sécurité et la prospérité de la population.

Ce projet est rendu possible grâce à l’obtention d’une aide financière au montant de 50 000 $ provenant du Programme des Stratégies jeunesse en milieu municipal, financé par le Secrétariat à la jeunesse du Québec.

Source : MRC de L’Islet