Démarrage d’un hub créatif dans la MRC de L’Islet

La MRC de L’Islet a récemment inauguré un tout premier atelier expérimental de cocréation artistique sur son territoire lors d’un 5 à 7 en présence des acteurs du milieu culturel, d’élus, et de partenaires au projet. Situé à Saint-Jean-Port-Joli, dans l’ancien atelier de Jean-Julien Bourgault et de son fils Pierre Bourgault, le lieu a récemment été acquis par la Corporation des fêtes et événements culturels (COFEC) de Saint-Jean-Port-Joli.

Cette acquisition représente un véritable legs pour la communauté qui pourra profiter d’installations adaptées pour créer, échanger et expérimenter de nouveaux projets. L’objectif poursuivi est de soutenir la pratique artistique professionnelle du milieu par le prototypage d’un hub créatif sur son territoire.

L’événement du 17 octobre a aussi été l’occasion de présenter et de rencontrer les cinq artistes sélectionnés pour le projet ÉCHO – escales artistiques où résonnent communauté et territoire. Ces derniers utiliseront notamment les espaces pour préparer leur installation immersive en plein air dont l’inauguration est prévue pour l’automne 2025.

Un projet façonné par la communauté

L’évaluation du potentiel d’implanter un hub créatif a débuté en 2022, dans le cadre du projet Signature innovation mené par la MRC de L’Islet, notamment par une démarche de coréflexion alimentée par des artistes et des acteurs du milieu, et soutenue par l’expertise de Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT). Cette démarche a permis de jeter les bases du projet grâce à la réalisation de diagnostics, d’ateliers de coréflexion, et d’évaluation de stratégies à mettre en place pour soutenir la pratique artistique professionnelle.

Les besoins ciblés par cette initiative sont principalement de mutualiser des ressources humaines et matérielles, et d’offrir des espaces pour permettre aux artistes de se rencontrer, d’échanger en lien avec leur pratique, et de travailler sur de nouveaux projets. Le hub créatif se développera au cours des 12 prochains mois, s’adaptant au fil du temps à la demande, aux besoins, et aux rétroactions des artistes qui occuperont les lieux de manière ponctuelle ou régulière. Cette année-test permettra de définir un modèle d’affaires viable visant à soutenir la pratique artistique professionnelle sur le territoire.

« La MRC de L’Islet souhaite renforcer sa notoriété pour la création artistique en développant des projets qui permettront de dynamiser davantage l’écosystème culturel du territoire, et de faire rayonner le savoir-faire de nos artistes et artisans à l’échelle provinciale. Ces lieux de travail pourraient notamment fédérer l’expertise et attirer de nouvelles ressources compétentes en culture, ainsi que de jeunes artistes de la relève. Nous espérons que les artistes s’approprieront ces espaces pour se réaliser pleinement et développer de nouvelles opportunités », d’ajouter Normand Caron, préfet de la MRC de L’Islet.

Un lieu d’expérimentation riche et inclusif

Les artistes professionnels ou amateurs qui résident dans la MRC de L’Islet pourront fréquenter ce premier espace situé au 333, avenue de Gaspé Ouest à Saint-Jean-Port-Joli. Les utilisateurs de ce hub expérimental pourront y exprimer leurs besoins, tester différentes initiatives telles que des projets collaboratifs, des ateliers et des formations, et utiliser des équipements partagés touchant principalement les arts visuels (peinture, sculpture, céramique) et les métiers d’art. Ils pourront aussi profiter d’une cabine insonorisée et très spacieuse pour tenir des rencontres à quatre personnes, ou faire du travail de recherche ou d’écriture en solo, à l’écart des bruits qui pourraient être présents dans l’atelier.

La gestion, l’entretien et l’animation des lieux seront assurés par la MRC de L’Islet. Une technicienne dédiée à l’assistance aux équipements et une agente de soutien à la création ont été embauchées, et seront présentes sur place pour accompagner les utilisateurs. Les heures d’ouverture seront à déterminer selon les besoins.

Les personnes qui désirent en savoir davantage sur le déploiement de ce projet peuvent communiquer avec Renée Anique Francœur, chargée de projet pour Signature innovation — volet création artistique, à ra.francoeur@mrclislet.com ou au 418 598-3076, poste 241. Une vidéo sur les ateliers de coréflexion, ainsi que les rapports produits par RCGT dans le cadre de cette démarche peuvent être consultés sur Le Portail culture de la MRC de L’Islet.

Signature innovation

La mise en œuvre de Signature innovation et l’ensemble de ses projets — notamment le hub créatif — sont issus d’une entente de plus de 1,3 M$ conclue entre la MRC de L’Islet et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre du Fonds régions et ruralité.