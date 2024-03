Demi-finales de la LHCS : Montmagny et Sainte-Marie dans le siège du conducteur

Les séries demi-finales de la Ligue de hockey Côte-Sud se mettaient en branle ce week-end avec les deux premiers affrontements dans les sections Est et Ouest.

Au terme de ce premier week-end d’activités, le Décor Mercier de Montmagny détient une avance de deux parties à zéro devant le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli dans la section Est, ayant signé deux gains sans équivoque lors des parties de la fin de semaine. Lors du match initial de la série, disputé le 8 mars au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, un doublé d’Hubert Fréchette a mené les Magnymontois vers un gain de 6-3, permettant à ces derniers de prendre les devants 1-0 dans cet affrontement 4 de 7.

Olivier Coulombe a profit d’un avantage numérique pour donner les devants au Décor Mercier à 13:03 en première, et Janin Desjardins a répliqué trois minutes et demie plus tard pour le Pavage Jirico. Les visiteurs ont enfilé trois buts consécutifs en deuxième : Justin Bernier a redonné les devants aux siens lors d’un désavantage numérique à 2:41, Étienne Blais et Hubert Fréchette portant la marque 4-1 avant qu’Édouard Ouellet ne rétrécisse l’écart à deux buts lors d’une supériorité numérique à 11:47.

Fréchette, avec son deuxième du match à 4:24 en troisième, puis Pierre-Luc Dion avec son deuxième des séries à 7:43, ont concrétisé la victoire des Magnymontois. Nicolas Lamarre a inscrit le dernier but du match à 9:48 pour le Pavage Jirico qui a dominé 27-24 au chapitre des tirs au but.

Deuxième match, même verdict

Les deux équipes se sont retrouvées le lendemain à l’aréna de Montmagny. Mené une fois de plus par le gardien Antoine Coulombe, qui a repoussé 45 des 47 tirs dirigés contre lui, ainsi que par Justin Bernier qui a inscrit un tour du chapeau, le Décor Mercier l’a emporté par la marque de 5-2, prenant ainsi une avance de 2-0 dans cette série.

Bernier a donné les devants 2-0 aux Magnymontois en première, profitant tout d’abord d’un avantage numérique à 15:22, avant de marquer en désavantage numérique, sans aide, à 18:18.

Le Pavage Jirico a amorcé la deuxième en force avec deux buts en un peu plus d’une minute en avantage numérique, soit ceux d’Émile Lambert à 2:02, et de Mathieu Bélanger à 3:14, mais Justin Bernier a permis au Décor Mercier de rentrer au vestiaire avec un but d’avance, inscrivant son troisième du match lui aussi en supériorité numérique, à 18:07. Hubert Fréchette et Jean Daniel Gauthier ont été ses complices. Olivier Coulombe a pris à son tour les choses en main en troisième, avec un doublé qui allait concrétiser la victoire de l’équipe locale. Ces deux buts, inscrits en avantage numérique, sont survenus à 5:46 et 12:46.

Les matchs trois et quatre de cette série seront présentés le week-end prochain. Le vendredi 15 mars, Montmagny visitera Saint-Jean-Port-Joli à 20 h 30. Le lendemain, le Pavage Jirico visitera le Décor Mercier à 20 h à l’aréna de Montmagny.

Source : LHCS