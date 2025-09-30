Denis Lévesque veut revenir à la mairie avec « Mont-Carmel en confiance »

Denis Lévesque, qui a déjà occupé le poste de maire à Mont-Carmel pendant huit ans et qui siège actuellement comme conseiller, se lance de nouveau dans la course. Il espère être élu, lui qui se présente avec une équipe complète, baptisée : Mont-Carmel en confiance.

« Notre première priorité, avant même de travailler sur les dossiers, est de recréer la confiance des citoyens envers leur conseil municipal et leur administration », déclare M. Lévesque, rappelant l’importance de bâtir un climat d’ouverture et de proximité.

L’homme ne cache pas que les derniers mois ont été agités à Mont-Carmel. « Ça a attaqué la fierté des gens de Mont-Carmel. Plusieurs disaient : ce n’est pas ça, Mont-Carmel, je ne l’identifie pas à ça », confie-t-il, ajoutant que le passé est le passé. « Il est nécessaire d’en tirer des leçons pour ne pas retomber dans les mêmes pièges. »

Pour lui, la priorité reste claire. « Souvent, quand ça brasse, il faut revenir aux bases. Quelle est la mission d’un élu municipal ? Représenter les citoyens dans leur ensemble. Quelle est la mission d’une municipalité ? C’est une entreprise de service. » Son objectif est donc de « rebâtir le lien de confiance entre le conseil, les employés municipaux et la population ».

Cette confiance, dit-il, repose sur trois piliers : la communication, l’attitude et l’éthique. « On ne parle pas beaucoup de valeurs en politique municipale, mais on en a à Mont-Carmel. Il faut les mettre en évidence et les vivre. »

Une équipe diversifiée

Outre M. Lévesque, l’équipe Mont-Carmel en confiance est composée de Mélanie Lévesque et Josée-Ann Dumais (conseillères sortantes), Jimmy Paquet-Cormier, Diane Rancourt, Julie St-Pierre et Louis Lahaye-Roy. « Notre équipe est représentative et complémentaire. On y retrouve une enseignante de mathématiques, une directrice au sein d’une MRC, un professionnel des communications, un doctorant en innovation urbaine, une retraitée du monde des finances et une retraitée du milieu syndical. »

Pour M. Lévesque, il était important de se présenter avec une équipe. « Je ne suis pas dans la pensée unique, je suis dans le travail d’équipe, et c’est en équipe qu’on devient meilleurs, tous ensemble », résume-t-il, précisant vouloir mettre de l’avant un leadership partagé, capable de rassembler.

Vision à long terme

L’équipe souhaite inscrire le développement de Mont-Carmel dans une démarche planifiée. « Nous voulons bâtir une vision cohérente à long terme, plutôt que de traiter chaque enjeu séparément. C’est en rassemblant les forces de la communauté que nous pourrons orienter Mont-Carmel vers un avenir solide et durable », insiste l’ancien maire.

Enfin, il promet d’améliorer concrètement le service aux citoyens. « Les gens ont droit à des réponses rapides, claires et respectueuses de la part de leur administration. On a des idées, on va travailler ensemble, et ultimement, on va redéfinir Mont-Carmel à partir de ces réflexions-là. »