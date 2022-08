Départ de Marie-Eve Proulx : des réactions et des noms

La décision de la députée et candidate de la CAQ dans Côte-du-Sud de se désister a fait grand bruit lundi. Les réactions sont nombreuses et déjà le jour même, les noms de possibles successeurs commençaient à circuler.

Des candidats à l’élection dans ce comté ont été rapides à réagir suite à décision de Marie-Eve Proulx de se retirer pour éviter d’être une distraction pour son parti. C’est le cas de Guillaume Dufour candidat de Québec solidaire dans Côte-du-Sud. Selon lui, elle a pris la décision qui s’imposait.

«Comme elle l’a indiqué en conférence de presse, il est important de faire valoir nos idées plutôt que de discuter de la réputation des personnes. Une chose est sûre, ce dont la Côte-du-Sud a besoin, c’est d’une personne authentique, dévouée, à l’écoute et surtout qui sait travailler en équipe afin de trouver des solutions aux différents problèmes du comté», a dit Guillaume Dufour.

Le candidat du Parti conservateur Frédéric Poulin a commenté à l’effet qu’il s’agissait d’une décision qui aurait dû être prise depuis longtemps.

«Je peux témoigner, puisque je suis présent sur le terrain depuis le 12 mai dernier, que les gens en ont ras le bol non seulement de la députée de la Côte-du-Sud, mais surtout de la CAQ, qui a cautionné tout ce que sa députée a fait et surtout ce qui n’a pas été réalisé dans le comté. Pensons entre autres aux dossiers de l’école de médecine vétérinaire, l’ITAQ, le Complexe culturel et sportif en santé durable, les paramédics et bien d’autres», a-t-il dit.

Le maire de La Pocatière Vincent Bérubé a dit qu’il comprenait sa décision, même s’il n’avait pas la même opinion qu’elle dans le dossier de médecine vétérinaire. «Nous continuerons nos revendications pour ce dossier très important pour la région et je m’engage à donner suite au Comité de réflexion sur l’avenir de l’éducation agricole et animale», a-t-il confié.

Candidats

Avant même l’annonce de son départ confirmé, des noms de successeurs potentiels comme candidat ou candidate à la CAQ dans Côte-du-Sud ont commencé à circuler.

Celui de François Lapointe, d’abord, qui s’est présenté au fédéral à plus d’une reprise et qui a été député du NPD. Ce dernier a indiqué que ce n’était pas le cas. Celui de l’ancien préfet de la MRC de Kamouraska Yvon Soucy a aussi circulé, mais ce ne serait pas le cas non plus.

Deux autres noms reviennent, celui de Mireille Thibault, du CAE et qui a travaillé pour le député libéral Norbert Morin et celui de Bernard Généreux, député fédéral conservateur. Dans ce dernier cas, on indique à son bureau qu’il n’y a pas eu de contact à cet effet.