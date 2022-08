Départ difficile pour les libéraux en Côte-du-Sud

Activité annulée, soirée militante peu courue et communications déficientes. Le Parti libéral du Québec a manqué l’occasion de faire bonne impression en Côte-du-Sud, lors du passage de leur cheffe Dominique Anglade.

Si ce n’était de la collaboration étroite entre les journalistes de Côte-du-Sud, la presse nationale aurait certainement été la seule présente pour accueillir l’autobus de la formation politique à Montmagny le 30 août dernier. Seul un média de Côte-du-Sud a reçu ce jour-là l’avis de convocation aux différentes activités prévues à l’agenda de la cheffe Dominique Anglade, qui comprenait un point de presse à Québec, suivi de deux événements à Montmagny : une visite aux Jardins communautaires et une soirée militante au Pavillon communautaire Espace citoyen. Ce même média s’est ensuite chargé de faire circuler l’information auprès des autres.

Quelque part entre Québec et Montmagny, le déroulement de la journée a toutefois changé à plus d’une reprise, sans qu’aucun média local n’en soit informé. Un des journalistes sud-côtois qui a pris l’initiative de contacter l’équipe de Mme Anglade a su que la visite aux Jardins communautaires de Montmagny prévue à 15 h était finalement annulée, information qu’il a ensuite partagée à ses collègues dans l’ignorance. « Il y avait une veille d’orage violent », a indiqué plus tard Mme Anglade en mêlée de presse, pour justifier l’annulation de cette activité.