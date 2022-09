Moisson Kamouraska cherche un entrepreneur désespérément

« Dix ont répondu qu’ils manquaient de temps et d’employés, une s’est désistée tout juste avant notre rendez-vous, et l’autre a soumissionné seulement pour la carcasse », indiquait Louise Chrétien.

Le projet d’environ 800 000 $ pourrait effectivement être légèrement revu à la hausse à cause de l’inflation, mais la soumission pour la structure, au montant de 1,4 M$ plus taxes, ne cadrait pas du tout avec les moyens de Moisson Kamouraska.

Après une publication remarquée mardi, démontrant l’urgence d’agir car Moisson Kamouraska doit quitter son immeuble à la fin janvier, trois entrepreneurs ont finalement pris rendez-vous dans le but de soumissionner. « C’est une bonne nouvelle, on a été entendu et on est confiant », ajoute Louise Chrétien.