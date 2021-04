Des amendes pour une entreprise d’entretien ménager de La Pocatière

Revenu Québec annonce que Steve Blanchet et l’entreprise, Gestion Impec RSB inc., ont été condamnés à payer des amendes totalisant 46 781,44 $ pour avoir facturé les taxes de vente à des clients sans les déclarer ni les remettre à Revenu Québec.

Gestion Impec RSB inc. est une entreprise active dans le domaine de l’entretien ménager à La Pocatière, dans le Bas-Saint-Laurent. L’enquête menée par Revenu Québec a permis de démontrer qu’elle a mis en place un stratagème visant à omettre de déclarer et de remettre la TVQ et la TPS perçues sur ses fournitures pour la période allant du 30 novembre 2015 au 31 octobre 2017.