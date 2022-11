Des auteurs du Kamouraska collaborent à un recueil de nouvelles 2LGBTQIA+

Les nouvelles de quatre auteurs du Kamouraska peuvent être lues dès maintenant au sein du recueil 2LGBTQIA+ Les grands départs. Un de ces textes est le grand gagnant du concours littéraire de nouvelles 2LGBTQIA+ du premier festival Fierté du Fleuve tenu à Rimouski à l’été 2021.

Fierté du fleuve, Diversité KRTB et Fierté littéraire ont uni leurs forces pour ce projet dont le lancement s’est déroulé le 5 novembre dernier à Rivière-du-Loup. Le recueil rassemble un total de 17 nouvelles issues du concours littéraire tenu l’année précédente sous le thème Les grands départs.

« Les gens issus de la diversité sont des gens normaux qui vivent toute sorte de choses qui n’ont parfois rien à voir avec leur identité sexuelle ou de genre. Le thème du concours, qui était relativement ouvert par sa nature, a donné vie à toutes sortes de textes exposant des réalités fort différentes », explique Marie-Claude Joannis, cofondatrice de Diversité KRTB. Parentalité, relations amoureuses ou réalité de genres sont autant de sujets abordés en 1000 à 1500 mots, à partir de la prémisse Le grand départ.

Marie-Claude Joannis, qui s’est elle-même prêtée à l’exercice, y est allée d’une fiction racontant l’histoire d’une personne assignée homme à la naissance, mais dont l’identité de genre était portée par un amour pour le maquillage et tout ce qui est lié à l’esthétique. Au fil de la nouvelle, on suit l’évolution de ce personnage fictif aux idées suicidaires et victime d’intimidation à l’école, qui entame sa marche vers l’acceptation et le rayonnement de son identité, inspiré par des modèles de plus en plus nombreux à s’afficher médiatiquement.

Outre Marie-Claude Joannis, trois autres auteurs du Kamouraska composent ce recueil de nouvelles. L’un d’entre eux, Mam’z Maman Ours, est celle qui a épaté le jury l’an dernier lors du concours littéraire tenu dans le cadre de la première édition du festival Fierté du Fleuve à Rimouski.

« C’est un petit livre qui se traîne bien, avec des histoires auxquelles les gens de la diversité peuvent facilement s’identifier dans la région, car les modèles sont encore rares de nos jours », ajoute Marie-Claude Joannis. Les grands départs est disponible à la Librairie L’Option de La Pocatière.