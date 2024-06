Des bandes riveraines pour protéger le lac Saint-Pierre

La protection du lac Saint-Pierre, joyau environnemental de la région, prend un nouvel élan avec le lancement d’un vaste projet de plantation de bandes riveraines. Proposée par l’Association des propriétaires du lac Saint-Pierre, en partenariat avec Obakir et Arbre-Évolution, cette initiative vise à renforcer les défenses naturelles du lac contre les polluants, et à sensibiliser la communauté locale à la préservation de cet écosystème fragile.

Le projet prévoit la plantation de centaines de végétaux le long des rives du lac dès ce mois-ci. Trois classes du primaire auront également l’occasion de participer à cette action environnementale en plantant elles-mêmes des végétaux, une manière ludique et éducative d’apprendre l’importance de la protection de l’eau.

« En améliorant les bandes riveraines, c’est un peu comme si nous dotions le lac d’un bouclier », explique Ophélie Deschamps Lévesque, vice-présidente de l’Association des propriétaires. Les bandes riveraines jouent en effet un rôle crucial en filtrant les polluants et en préservant la qualité de l’eau, tout en offrant un habitat essentiel à de nombreuses espèces animales.

Le projet s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action à long terme visant à protéger et à promouvoir la santé du lac Saint-Pierre. « Toutes ces actions, et bien d’autres à venir, ont pu être pensées et réalisées parce que des gens se sont concertés pour améliorer l’état de santé du lac », souligne Ophélie Deschamps Lévesque.

Ce projet bénéficie du soutien financier et technique des municipalités riveraines, de la MRC de Kamouraska, ainsi que de l’engagement précieux d’Obakir et du Service de l’aménagement et de la mise en valeur du territoire de la MRC de Kamouraska.