Des biathlètes de L’Islet champions à Québec

Les 11 et 12 février derniers avait lieu, au Centre Myriam Bédard de Valcartier, le Championnat provincial de biathlon des cadets. La grande région de Québec, incluant la Côte-du-Sud, a sélectionné 24 biathlètes donc cinq provenaient du Corps de cadets de la Marine J. E. Bernier de L’Islet, lors de cette première compétition régionale.

Ces cinq biathlètes ont représenté les couleurs de leur unité et de la région avec brio. Ils ont tous amélioré leur marque personnelle et ont marqué l’histoire en remportant le premier championnat provincial de biathlon du corps de cadet. En effet, nos nouveaux champions provinciaux en équipe Open Masculin, Hugues et Colin Lavergne, ont dominé la course avec une avance de 7 min 4 s sur leurs plus proches rivaux.

La fin de semaine a été ponctuée d’excellentes performances de la part de nos marins. Violaine Pellerin a terminé 1re en équipe combinée Open Féminin et a complété la fin de semaine avec un sans-faute au tir. L’équipe composée de Mélia Boucher et de Mélisande Lavergne a offert une belle performance en arrivant 4e au fil d’arrivée, dans la catégorie Junior Féminin. Les performances en individuel suivantes sont aussi à souligner : Hugues Lavergne, 3e en Junior Masculin à quelques secondes de la tête, et Mélisande Lavergne, 2e place chez les Junior Féminin.

Source : Corps de cadets de la Marine J. E. Bernier de L’Islet