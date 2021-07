Des comédiens de Cormoran débarqueront à Kamouraska

Dans le cadre de l’exposition « Kamouraska fait son cinéma » présentée au Moulin Paradis par le Musée régional de Kamouraska, une dizaine de comédiens de la célèbre série Cormoran rencontreront les adeptes de l’émission le samedi 24 juillet.

Ce bon coup a débuté au printemps dernier lorsque le Musée s’est porté acquéreur du Moulin Paradis. Construit en 1860-1861, cet ancien moulin à farine a été un des lieux de tournage de la série Cormoran au début des années 90. Il était la résidence de Gérard Labrecque (Jean L’Italien) et Léonie (Julie Vincent).

Le but était entre autres d’en faire un lieu de diffusion culturelle supplémentaire. Ainsi, réaliser une exposition sur la célèbre série qui se passe dans le village fictif de Baie-D’Esprit était le premier pas à faire en cet été 2021.

En plus d’un montage photo sur la série et sur l’histoire de l’époque — la fiction prend place dans les années 30 —, on y présente sur écrans des entrevues avec treize comédiens de la série qui ont accepté de livrer leurs souvenirs et anecdotes, en plus de rendre hommage aux disparus.

« À la suite d’un contact avec Jean L’Italien (un des comédiens), nous lui avons demandé d’être en quelque sorte président d’honneur de l’exposition et porte-parole », indique la directrice du Musée Anik Corminboeuf.

Finalement, neuf comédiens seront à Kamouraska cet été et se rendent disponibles pour rencontre les adeptes de la série et échanger avec eux de 15 h à 17 h, le 24 juillet. En raison du contexte sanitaire, il faut réserver sa place en contactant le Musée régional de Kamouraska. Les acteurs présents seront Jean L’Italien, Mireille Thibault, Guy Mignault, Claude Prégent, Francine Ruel, Normand Lévesque, Paul Dion, Jean-Raymond Châles et Gabriel Oséciuc.

L’exposition au Moulin Paradis ne sera présentée toutefois que pendant huit jours. Il ne reste que les 24-25 juillet et 21-22 août pour en profiter. En effet, comme le lieu est situé en zone agricole, une demande officielle à la CPTAQ doit être déposée pour en faire un lieu de diffusion culturel tout l’été. Une permission « spéciale » a été donnée pour huit jours en 2021.

« Le site sera pleinement opérationnel en 2022, avec la demande à la CPTAQ. Les autorisations permettront de développer l’ensemble des expositions à cet endroit », ajoutait Mme Corminboeuf.

Il y aura donc une prise 2 pour l’exposition sur Cormoran, qui, précise-t-on, saura aussi combler les adeptes d’histoire. « Pas besoin d’être fan de la série en particulier », soulignait la directrice.

En effet, on y réfère, par exemple, à la présence des Allemands sur L’Île–d’Anticosti pour expliquer notamment le rôle des deux Allemands dans la série, ce qui démontre les recherches historiques importantes qui ont été réalisées à l’époque par l’auteur Pierre Gauvreau. Il est aussi prévu au fil des années que l’exposition « Kamouraska fait son cinéma » ravive nos souvenirs avec d’autres films ou séries tournés dans la région, dont le film Kamouraska lui-même prochainement.