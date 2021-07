Un autocar aménagé en clinique mobile pour vacciner

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a donné le coup d’envoi vendredi à son Vacc-I-Express, un autocar aménagé en clinique mobile qui visitera une soixantaine d’événements et d’entreprises pour vacciner le plus de monde possible.

L’équipe de vaccination ne s’en cache pas, on vise surtout les jeunes, mais tout le monde pourra être vacciné, première ou deuxième dose, touriste ou locaux.

«À mon avis, les jeunes ne veulent pas être attachés à un rendez-vous. Si on est à plage et il dit : oui, je veux mon vaccin, même s’il y a un petit temps d’attente, on lui donne un coupon et il revient pour son vaccin», résumait la responsable de la vaccination Murielle Therrien.

Jusqu’au début septembre, le Vacc-I-Express se déplacera dans plusieurs villes et municipalités du Bas-Saint-Laurent, sera présent dans de nombreux événements populaires et visitera des entreprises. On ira là où le taux de vaccination est plus bas également. Aucun rendez-vous ne sera nécessaire et le vaccin offert sera celui de Moderna.

«On parle en tout d’un circuit de 25 minutes, incluant le temps d’attente de 15 minutes sous un chapiteau à l’extérieur», ajoutait Mme Therrien. On vise à donner de 120 à 140 doses par jour.

Le succès de la vaccination mobile sur les terrains des Caisses Desjardins ces dernières semaines démontre que cette façon de rejoindre les gens est nécessaire.

«On parle d’une population qui n’est pas nécessairement contre le vaccin, mais qui a des difficultés à cadrer cela dans son horaire», a ajouté le Dr Sylvain Leduc, directeur de la Santé publique régionale, de passage à Rivière-du-Loup vendredi.

Mentionnons que suite à l’annonce de l’instauration d’un passeport vaccinal au Québec si la situation épidémiologique empirait à l’automne, l’achalandage a été un peu plus élevé dans les cliniques de vaccination et dans la prise de rendez-vous dans la région.

Le Vacc-I-Express a été mis en place de concert avec Autocar Bas-Saint-Laurent de Rivière-du-Loup. Le calendrier des déplacements sera bientôt sur le site Internet du CISSS.

Le Kamouraska tire encore de l’arrière

Par ailleurs, selon les dernières données statistiques du CISSS Bas-Saint-Laurent, le Kamouraska est toujours dans le bas du classement en ce qui concerne les doses de vaccin administrées.

Mentionnons d’abord que les statistiques sont comptabilisées selon le lieu de résidence de la personne associée à sa carte d’assurance-maladie. Ainsi, si celle-ci a été vaccinée à Saint-Jean-Port-Joli ou Rivière-du-Loup, mais habite le Kamouraska, la statistique entrera dans les données du Kamouraska.

En date du jeudi 8 juillet, 66,8 % des résidents du Kamouraska avaient reçu leur première dose, comparativement à 75,2 % pour tout le Bas-Saint-Laurent.

En date du jeudi 8 juillet toujours, 70 131 deuxièmes doses ont été administrées au Bas-Saint-Laurent, soit 35,4 % de la population totale. À titre comparatif, pour la MRC de Rivière-du-Loup, la statistique est de 37,2 % comparativement à 31,3 % pour le Kamouraska.

«Il est tôt pour faire un diagnostic définitif. Parfois ce peut être une question d’offre. On s’attend qu’à la fin de l’été, on aura nivelé les différences», a indiqué Sylvain Leduc, lorsque questionné à savoir pourquoi un tel écart.

Il semble aussi qu’il soit plus facile d’augmenter la statistique dans les régions où le vaccin est donné dans un endroit à forte densité de population comme Rivière-du-Loup et Rimouski, par exemple. Au Kamouraska, le centre de vaccination est à Saint-Philippe-de-Néri.