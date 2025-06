Des conférences de sensibilisation

Les Caisses Desjardins du Kamouraska s’impliquent activement dans la lutte contre la maltraitance financière envers les aînés à travers des conférences comme Maître de sa vie et de ses biens, tenues dans les clubs de 50 ans et plus, les municipalités et les organismes du milieu.

Animées en duo avec un conseiller en gestion de patrimoine, ces rencontres misent sur des vidéos de cas fictifs de fraude, pour stimuler les discussions et outiller les participants. « On remarque que beaucoup de gens viennent écouter pour “les autres”. Puis, après la conférence, ils posent des questions très précises. Souvent, les conférences durent une heure, et la période de questions dure plus du double. C’est à ce moment-là qu’on réalise qu’ils ont peut-être eux-mêmes vécu une situation difficile, ou qu’ils s’inquiètent pour un proche », indique Viviane Tougas, responsable des communications chez Desjardins à Saint-Pascal.

La réalité des régions rurales rend cette sensibilisation encore plus importante. Les relations de proximité, si précieuses, peuvent dissuader les gens de parler. « Il y a une peur d’être jugé, ou de nuire à la famille », ajoute Mme Tougas. Desjardins agit donc à deux niveaux : la prévention directe à travers la vigilance de ses employés de première ligne, et l’éducation financière offerte aux membres.

Les conférences permettent également de démystifier les outils légaux comme les procurations, souvent mal comprises. « On voit des abus de confiance dans l’entourage. Ce ne sont pas nécessairement des criminels, mais des gens qui dépassent une ligne sans s’en rendre compte. On essaie d’amener les participants à réfléchir à leurs propres limites, conclut Mme Tougas. Plus on parle de ces enjeux, plus on les reconnaît. Et c’est le premier pas vers une société plus vigilante et respectueuse. »