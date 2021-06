Des cours de golf aux familles à Saint-Pacôme

Les bénévoles du Club de golf Saint-Pacôme continuent le travail d’animation du nouveau terrain de pratique inauguré l’été dernier. Des cours de golf destinés à tous, notamment les familles, doivent s’y tenir dès le 26 juin.

L’idée de ces cours de golf a émergé à la suite d’un sondage tenu l’été dernier auprès des personnes qui sont passées au terrain de pratique lors de son inauguration en août 2020. 90 % des gens sondés avaient manifesté de l’intérêt pour suivre ce type de cours.

Les bénévoles du Club ont décidé d’aller de l’avant cette année. Les cours débuteront le 26 juin prochain à raison de trois jours par semaine — samedi, lundi soir et mercredi soir — pour une durée de huit semaines consécutives. Le 9e cours sera une partie complète sur le parcours de golf.

Des cours à des petits groupes de huit personnes maximum, pour une possibilité de 64 personnes inscrites, seront offerts, en raison de la COVID-19. Les services de Pierre Coulombe ont été retenus comme instructeur.

« On a environ le tiers de nos inscriptions possibles jusqu’à maintenant, mais principalement des adultes. On s’attendait à plus de familles. C’est offert à coût raisonnable justement dans cette intention », a souligné Ghyslain Ouellet, bénévole au Club.

Le Club de golf Saint-Pacôme n’a jamais offert de cours en groupes en 50 ans, ajoute-t-il. L’occasion est donc à saisir.

Terrain de pratique

Ghyslain Ouellet et Roland Grand’Maison étaient à l’origine du comité ad hoc qui a travaillé le projet de terrain de pratique. Le terrain a été aménagé à l’automne 2019 et inauguré l’été dernier. Son coût initial de 35 000 $ a été dépassé grâce au succès de la campagne de financement qui a été réalisé dans les mois précédents et qui a permis d’amasser la somme de 50 000 $, permettant ainsi de bonifier le projet.

Par cet investissement, le Club de golf Saint-Pacôme désirait faire la rétention d’une clientèle beaucoup plus jeune qui ferait ensuite le saut vers son 18 trous. Près d’un an après son inauguration, le terrain semble en partie remplir sa mission et serait très achalandé de l’avis de Roland Grand’Maison.

« Je passe souvent devant et je vois toujours de nouvelles personnes qui sont là à frapper des balles. Les balles sont ramassées trois fois par semaine actuellement, alors qu’on le faisait une fois, auparavant », indique-t-il.