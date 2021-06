Un court-métrage pour sensibiliser les jeunes aux enjeux du fleuve

Les jeunes de la région, pour plusieurs, voient constamment le fleuve, mais en savent très peu sur lui. Plus qu’une carte postale, on souhaite leur montrer l’importance de ce cours d’eau et ce qui le menace. Billie Jazz Marcuzzo, Jérôme Cadet et David Sanchez, ce dernier étant originaire de la région de L’Islet, préparent donc un film, dont plusieurs images seront captées dans la région.