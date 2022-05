Des élèves du Collège participent au reboisement des Tourbières Lambert

Sous un soleil radieux et une rare journée sans vent dans la plaine de Rivière-Ouelle, une centaine d’élèves du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ont contribué à la plantation d’arbres sur les terres des Tourbières Lambert, les 10 et 11 mai derniers. L’objectif était de munir certaines terres de haies brise-vent ou de doter certaines d’entre elles de bandes riveraines élargies.

Par petits groupes de 20 à 25, présents chacun le temps d’une demi-journée, ils se sont succédé dans la plantation de feuillus, conifères et arbustes, autant d’espèces qui lorsqu’elles auront atteint leur pleine maturité dans les champs des Tourbières Lambert, préviendront l’érosion des sols par le vent, en plus de limiter l’apport de sédiments gorgés d’azote, de phosphores ou des pesticides dans les cours d’eau.

« Nous sommes très contentes d’avoir réussi à mobiliser autant d’élèves. Dans quelques années on va regarder ces arbres grandir et on pourra dire que c’est nous qui les avons plantés. Ça donne aussi l’occasion aux élèves de travailler la terre, ce que plusieurs n’ont pas l’occasion de faire régulièrement », mentionnait Marine Caillouette, élève de 5e secondaire, au nom des quatre autres jeunes filles membres du comité Action pour le monde.

« Une des missions les plus connues d’Arbre-Évolution est le reboisement social. On ne pouvait pas refuser une offre comme celle-là. On leur a dit qu’on avait besoin d’une centaine de personnes. Elles sont parties avec ça, elles ont obtenu les autorisations nécessaires de la direction et des enseignants et elles ont réussi à recruter tous ces jeunes en à peine quelques jours », ajoute Marie-Christine Lee, chargée de projets chez Arbre-Évolution.