Des étudiants offriront un atelier d’écriture au public

L’écriture fictive n’a maintenant plus de secrets pour un groupe de six étudiants du cégep de La Pocatière, au point où ils tiendront un atelier d’écriture ouvert au public en novembre prochain. Les seuls critères à respecter sont d’apporter avec soi un bon crayon et de laisser libre cours à son imagination.

Les six étudiants derrière l’organisation de cet atelier sont Gabriel Bélanger, William Deschênes, Noémie Leblanc, Daphné Lemieux-Beaulieu, Annemarie Pelletier et Mylène Thibodeau. Tous les six sont étudiants de deuxième année en Arts, lettres et communication profil médias au cégep de La Pocatière.

L’exercice est réalisé dans le cadre du cours Écriture de la fiction II, qui a été ajouté au cursus récemment dans le cadre de la révision du programme.

« Si j’ai eu l’idée de ce projet, c’est parce que j’ai une cohorte d’étudiants très investis, et que je sais en mesure de relever ce défi à la fois créatif et événementiel », a expliqué Nadine Bélanger, enseignante.

L’atelier a pour objectif d’initier le grand public à l’écriture de la fiction à partir d’une prémisse identique à tous les apprentis auteurs, et qui sera communiquée au tout début de l’activité. Les étudiants ont aussi le devoir de partager quelques trucs d’écriture appris en classe afin d’alimenter la créativité des participants.

« Communiquer à autrui la matière qui nous a été enseignée est une belle façon de vérifier si nous l’avons bien intégrée », ajoute William Deschênes, étudiant membre de la cohorte.

La lecture des textes rédigés par le public sera faite à la fin de l’atelier, sous le nom réel de l’auteur ou de façon anonyme. Les étudiants de Nadine Bélanger souhaitent que les participants à l’atelier s’abandonnent entièrement au processus créatif, comme eux-mêmes le font depuis leur premier cours Écriture de la fiction I. En rétrospective, ils constatent comment leur démarche d’écriture a évolué, et comment leurs histoires ont gagné en qualité au fur et à mesure qu’ils ont intégré de nouvelles notions enseignées en classe. « À chaque exercice, on gagne en liberté et on se laisse surprendre par notre plume, malgré les contraintes rédactionnelles imposées », a avoué Annemarie Pelletier.

L’atelier est prévu le mercredi 22 novembre de 19 h à 22 h 30 à la bibliothèque municipale La Mosaïque de La Pocatière. Le groupe d’étudiants attend un maximum de 12 personnes prêtes à se livrer à l’exercice.