Des étudiants se familiarisent avec le jour des Morts

Le 26 octobre dernier, les étudiants du programme Arts, lettres et communication, option Langues du Centre d’études collégiales de Montmagny (CECM) ont eu la chance de se familiariser avec la tradition millénaire d’origine préhispanique du « jour des Morts », ou día de los muertos , en plus de découvrir quelques chansons typiquement mexicaines.

Lors de cette activité, les étudiants du programme ont reçu la visite de monsieur José Germán Vazquez Sosa, un canadien d’origine mexicaine venu leur expliquer pourquoi et comment cette fête est célébrée au Mexique. Ils ont eu l’occasion de goûter au « pain des morts » (pan de muerto)et à du chocolat chaud artisanal. De plus, afin de respecter la tradition, un « autel des morts » (altar de los muertos)a été créé par les étudiants. Habituellement, chaque famille a son autel, sur lequel les gens mettent les photos de leurs proches décédés, ainsi que leur nourriture et objets préférés.