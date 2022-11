Des « Lanternes » en action au Kamouraska

Un comité mis en place dans le but de renforcer la résilience de la communauté dans un contexte post-pandémique a fait sa première action locale au Kamouraska.

Les « Lanternes » s’inscrivent à l’intérieur d’un programme du ministère de la Santé. Initié sous forme de projet-pilote en 2021-2022, il a été reconduit jusqu’en 2026.

« Le but est d’assurer la résilience et le rétablissement de la communauté quant aux réalités post-pandémiques. C’est de travailler sur la santé mentale et le bien-être collectif », a résumé Gabrielle Lemarier-Saulnier, organisatrice communautaire au CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Le comité est composé des yeux et des oreilles du CISSS, soit des organismes communautaires comme la Fondation André-Côté, Kam-Aide, le comité Proches aidants, le Centre de prévention du suicide, COSMOSS, CAB Cormoran, la CDC du Kamouraska, La Traversée et La Montée.

« C’est leur expertise en tant qu’organismes qu’on va chercher, ils sont les yeux et les oreilles. On peut voir si le stress augmente dans la communauté », d’ajouter Gabrielle Lemarier-Saulnier.

Le comité des Lanternes du Kamouraska a posé sa première action locale récemment, en faisant parvenir à toutes les personnes du Kamouraska une carte postale de réconfort durant le mois de novembre. Cet outil vise à faire connaître les ressources du territoire et à rappeler que les gens ne sont pas seuls.

D’autres initiatives se tiendront au courant des prochaines semaines.