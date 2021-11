Des nouveaux hébergements originaux et insolites à l’Ébranché

En opération depuis six ans, l’Ébranché prend de l’ampleur avec l’ajout d’un Wigwam, version améliorée et quatre saisons. Cette structure, maintenant en bois plutôt qu’en acier, est une des plus populaires du site. Le nouveau Wigwam est offert en location pour deux ou quatre personnes sous forme de prêt-à-camper.

L’Ébranché compte maintenant six hébergements originaux, soit deux Wigwam, une yourte perchée, un tipi et deux refuges, dont un pouvant accueillir jusqu’à huit personnes. On y a développé 12 terrains de camping en tentes, en plus de deux autres sites dédiés aux gens qui se déplacent en Westfalia, par exemple.