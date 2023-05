Des organismes se mobilisent autour des enjeux pour la santé et le bien-être des femmes

Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) a organisé une journée de réflexion autour des enjeux affectant la santé et le bien-être des femmes de la région.

Plus de 25 organismes de la région, dont le Centre-Femmes La Jardilec de Saint-Jean-Port-Joli et le CISSS de Chaudière-Appalaches y ont participé.

De cette démarche a émergé le besoin de développer un état de situation ainsi qu’une cartographie des soins et des services de santé par municipalité régionale de comté (MRC).

Bien que plusieurs enjeux affectant la santé et le bien-être des femmes sur le territoire ont été soulevés, les participantes ont mis en lumière cinq enjeux prioritaires : l’accessibilité des soins et des services, la pauvreté, l’isolement, la méconnaissance des droits et des services et la santé mentale.

Source : Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches