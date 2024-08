Des personnalités dans nos restaurants

Deux restaurants de notre région, le casse-croûte Le Rétro de L’Islet et la cantine Eldrée Tacos à Saint-Denis-De La Bouteillerie, ont récemment reçu la visite de personnalités québécoises.

D’abord, le casse-croûte Le Rétro de L’Islet a accueilli le grand chef Ricardo Larrivée, en vacances dans la région avec son épouse Brigitte Coutu et leur caniche Léo, un golden doodle. William Poulin-Lord, copropriétaire du casse-croûte, ainsi que toute l’équipe étaient ravis de cette visite inattendue.

William a pu échanger pendant une dizaine de minutes avec Ricardo, qu’il décrit comme « généreux, humain, et très accessible ». « Nous avons jasé des attractions de la région, notamment des festivals et activités comme Sables et glaces, Guitares en fête, et la Fête champêtre. Il est très discret et très sympathique », a-t-il ajouté.

Ricardo a dégusté un hamburger qu’il a, selon M. Poulin-Lord, adoré. Le restaurant reçoit souvent des personnalités. Chloé Sainte-Marie y a mangé au début de l’été, tandis qu’un habitué de Kamouraska, Christian Bégin, a fait de même récemment.

Stéphane Fallu à Saint-Denis-De La Bouteillerie

L’humoriste et animateur Stéphane Fallu était au Bas-Saint-Laurent pour tourner la huitième saison de son émission Sur le pouce diffusée à Zeste. À la recherche des meilleures cantines du Québec, il s’est arrêté à Saint-Denis-De La Bouteillerie, et a visité la cantine Eldrée Tacos qui sert la spécialité mexicaine éponyme.

« C’était vraiment excellent! Ingrédients locaux, préparés avec soin par un couple de propriétaires absolument charmant », confie l’animateur au Placoteux. Si l’on se fie aux sourires des photos prises à l’occasion du tournage, l’équipe et lui ont effectivement beaucoup apprécié leur expérience.