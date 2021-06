Des pilotes de la région se démarquent

À sa première course de la saison 2021 et à sa première course à l’Autodrome Chaudière, c’était la première fois que Pier-Olivier Lizotte de Saint-Pacôme terminait dans le top 10. Il a pris le 9e rang sur un total de 21 coureurs et premier des pilotes recrues, et ce, malgré une course mouvementée.

Dans la même catégorie, Louis-Philippe Lauzier aussi de Saint-Pacôme a pour sa part a connu un excellent début de saison en montant sur la 3e marche du podium. La prochaine course a lieu le 5 juin prochain à l’Autodrome Montmagny Speedway.

Source : Facebook Louis-Philippe Lauzier