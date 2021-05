Steve Cantin joint les rangs de l’Everest à titre d’entraineur-chef

L’organisation de l’Everest annonce la nomination de M. Steve Cantin comme entraineur-chef de l’Everest de la Côte-du-Sud. M. Cantin sera aux commandes de l’équipe dès maintenant, en prévision de la saison 2021-2022 qui sera entamée sous peu.

Celui qui succèdera à Simon Olivier comme entraineur-chef de l’Everest a une impressionnante feuille de route comme entraineur, avec plus de 25 ans d’expérience. En plus de ses années d’expérience comme entraineur au niveau midget AAA avec les Gouverneurs de Sainte-Foy, où il a remporté le championnat canadien (la Coupe Air Canada), ainsi qu’avec les Commandeurs de Lévis (maintenant les Chevaliers) et les Forestiers d’Amos, il a également piloté des équipes seniors en France et au Québec.

Diplômé en sciences de l’activité physique et éducation physique, M. Cantin a impressionné l’organisation par sa passion, sa vision et son désir de placer le développement des joueurs au cœur de ses priorités. De plus, fort de ses expériences professionnelles dans le secteur de la logistique et le transport, Steve Cantin est également détenteur d’un diplôme d’études supérieures en administration des affaires et a participé au Leadership Development Program de l’Université de Washington de Saint-Louis. Ces compétences font donc de lui une ressource qui comprend les enjeux de logistique de la gestion d’une équipe de hockey de calibre junior AAA.

« Nous avons reçu plusieurs candidatures de qualité, mais au final, son profil cadrait exactement avec ce que nous recherchions comme entraineur-chef jumelant expérience, passion et leadership », conclut Stephan Comeau, directeur général de l’Everest de la Côte-du-Sud.

Source : Everest de la Côte-du-Sud