Des salles à pleine capacité avec des adéquatement vaccinés

À compter du 8 octobre, les salles de spectacles et les cinémas pourront remplir leurs salles à pleine capacité, si les personnes ont des places assises assignées et s’ils sont doublement vaccinés.

Actuellement, les diffuseurs doivent respecter un siège d’écart entre les bulles familiales. Ce concept ne s’appliquera plus.

À l’extérieur, il n’y aura plus d’obligation de créer de sections ou de respecter un maximum de personnes, si les gens sont assis et vaccinés.

Pour ce qui est des orchestres, désormais, il sera possible de mettre en scène 100 participants, plutôt que 25. Les personnes qui chantent et qui jouent d’un instrument à vent devront garder une distance de 2 m et ce sera 1 m pour les autres musiciens. Ces derniers devront porter le masque.