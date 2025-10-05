Des sans-abri qu’on ne voit pas

Les sans-abri sont partout. Chez nous aussi. Sauf qu’à la différence de ceux que l’on rencontre dans les rues des grands centres comme Montréal, ici, on les voit peu. Parfois, même eux ne savent pas qu’ils vivent cette réalité. En signe de solidarité, le grand public est invité à participer à la seconde édition de la nuit des sans-abri, le vendredi 17 octobre à La Pocatière.

« Parce qu’ils dorment chez un parent, un ami, donc qu’ils ont un toit, ils n’ont pas vraiment conscience de ce qu’ils traversent », explique Sophia-Rose Chouinard-Tremblay, coordonnatrice de Tandem-Jeunesse, une auberge du cœur active au Kamouraska.

Cette « itinérance cachée » prend plusieurs visages. On parle de personnes qui passent d’un divan à l’autre, d’un logement temporaire à un autre, sans jamais avoir la sécurité d’un chez-soi. On appelle ça du couch surfing. Derrière ces allers-retours, il y a la réalité que l’on a appelée une instabilité résidentielle, toujours marquée par l’incertitude du lendemain.

Contrairement aux clichés, il n’existe pas de portrait type du sans-abri. « Ça peut être des jeunes en stage, des familles monoparentales, des travailleurs qui ont perdu leur emploi, des aînés. Personne n’est à l’abri. La crise du logement a frappé fort, et aujourd’hui, une rupture ou une perte de revenus peut suffire à tout faire basculer », poursuit la coordonnatrice.

C’est pour rendre visibles ces parcours fragiles, et rappeler que l’itinérance n’épargne personne que se tient la Nuit des sans-abri. L’activité, sous le thème : De la solidarité pour plus de dignité, est ouverte à tous et se tient le vendredi 17 octobre de 17 h à 21 h, au parc intergénérationnel Desjardins de La Pocatière.

« L’an passé, une centaine de personnes s’étaient rassemblées pour une première expérience qui a marqué les esprits. L’événement avait permis à plusieurs citoyens d’entendre, pour la première fois, des témoignages de personnes touchées, de se réchauffer ensemble autour d’un feu de camp, et de poser un autre regard sur une réalité trop souvent cachée », ajoute Sophia-Rose Chouinard-Tremblay.

Une programmation conviviale

Cette année, le comité organisateur reprend la formule gagnante. Sur place, les participants pourront profiter d’un feu de camp et de guimauves, assister à une prestation musicale du chansonnier Joe Robichaud, et prendre part à un micro ouvert. « Ce moment d’expression libre a été l’un des points forts de l’édition 2024, alors que des hommes et des femmes ont osé partager une chanson, un texte, une création personnelle », dit la coordonnatrice.

Pour réchauffer les corps et les cœurs, hot-dogs, soupe et breuvages chauds seront distribués gratuitement tout au long de la soirée. Des vêtements chauds seront également offerts aux personnes dans le besoin, un geste concret qui illustre l’esprit de solidarité au cœur de cette Nuit des sans-abri.

Témoignages

Grâce à une collaboration avec les étudiants en éducation spécialisée du Cégep de La Pocatière, un parcours interactif sera installé sur le site. Des affiches avec codes QR permettront d’accéder à des témoignages de personnes ayant connu l’instabilité résidentielle. Ces récits, parfois courts mais toujours bouleversants, visent à briser les préjugés, et à rappeler que derrière chaque situation, il y a une histoire de vie singulière.

L’an dernier, les travailleurs de rue du Kamouraska ont réalisé 71 interventions liées à l’itinérance, en hausse par rapport à l’année précédente. Les chiffres peuvent paraître modestes, mais ils traduisent une tendance préoccupante. « C’est une problématique qui n’épargne personne, et qui risque de s’accentuer si on ne se mobilise pas », prévient la coordonnatrice.

La Nuit des sans-abri rappelle que la dignité passe par la solidarité. Le 17 octobre, au parc Desjardins intergénérationnel de La Pocatière, chacun est invité à tendre la main, partager un moment, écouter et apprendre.