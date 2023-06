Des travaux de près de 500 000 $ au CLSC et à l’hôpital de La Pocatière

Depuis le 15 mai dernier, et ce, pour une période approchant les 15 semaines, le CISSS du Bas-Saint-Laurent réalise des travaux de réfection des entrées principales et de différents escaliers d’issue de secours à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima et au CLSC de La Pocatière.



Le coût de ces travaux est évalué à un peu plus de 500 000 $, et ceux-ci visent à conserver l’intégrité structurale du bâtiment et à en améliorer la fonctionnalité.

Comme ces travaux nécessitent la fermeture de l’entrée principale de l’hôpital et celle du CLSC, l’accès au bâtiment s’effectue par l’entrée de l’urgence pour la durée desdits travaux.

De la signalisation extérieure et intérieure est d’ailleurs en place afin de diriger adéquatement l’ensemble des utilisateurs vers les différents services. Les espaces de stationnement situés devant l’hôpital demeurent toutefois accessibles.