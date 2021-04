Des travaux routiers dans L’Islet cet été

La ministre et députée Marie-Eve Proulx a confirmé des investissements de 361 139 000 $ pour les deux prochaines années afin d’assurer le maintien et l’amélioration des infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires de la région de la Chaudière-Appalaches.

Notons entre autres : de l’asphaltage sur l’autoroute 20, la réfection d’une partie de la 132 et des travaux de peinture sur un pont à L’Islet, de l’asphaltage sur la route 204 à Sainte-Perpétue, le réaménagement de la route 204, y compris l’installation de feux de circulation au carrefour avec les bretelles de l’autoroute 20, ainsi que la réfection d’un ponceau à Saint-Jean-Port-Joli et finalement des interventions sur des ponceaux à Saint-Pamphile.

« L’annonce d’aujourd’hui aura des retombées économiques importantes pour la région de la Chaudière-Appalaches. Nous avons besoin d’investissements pour maintenir et créer des emplois, tout en assurant une occupation du territoire adéquate en région. La réalisation de ces projets améliorera concrètement la qualité de vie en permettant des déplacements plus sécuritaires et plus efficaces sur l’ensemble du réseau », a dit Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et de la région du Bas-Saint-Laurent.