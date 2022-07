Design ta ville

Le 21 juillet dernier, la Maison des Jeunes (MDJ) de L’Islet-Nord invitait les adolescents à participer à un projet artistique. En effet, la Municipalité de L’Islet avait mis à la disposition des jeunes de vieilles bandes de patinoires pour que les jeunes puissent laisser aller leur créativité.

Ayant lancé l’idée à l’équipe de la MDJ, ces derniers ont décidé d’inviter l’artiste Bird2 (Carl Audet) pour un atelier de graffitis. Explorant le thème de la santé mentale positive, les adolescents devaient écrire et superposer des mots qui leur font du bien, des choses qu’ils font pour se sentir bien et avoir une bonne santé mentale. Le résultat est fantastique. Les participants ont pris beaucoup de plaisir à découvrir cette pratique artistique, ont travaillé l’esprit d’équipe et la cohésion de groupe.

De plus, comme la Municipalité de L’Islet exposera les bandes de patinoires dans les parcs de la région, les jeunes seront fiers de montrer leurs œuvres à toute la population ainsi qu’aux visiteurs qui fréquenteront les lieux. Cette activité a été réalisée avec la participation financière de L’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (L’URLS).