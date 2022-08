Encore de magnifiques œuvres à Sable et Glace L’Islet 2022

L’événement Sable et Glace L’Islet a fait connaître ses gagnants, au terme de l’édition 2022 tenue du 29 au 31 juillet derniers.

Dans la catégorie « Sable Pro », le prix du public est allé à Marie-Line Gagné et le prix du jury à Jonathan « Jobi » Bouchard. Pour la « Relève Sable », le prix du jury et du public a été attribué à Véronique Gagné. Côté Glace, le prix du public du 29 juillet a été décerné à Marie-Line Gagné et celui du 30 juillet à Jonathan « Jobi » Bouchard. Ce dernier aussi remporté le jury « Glace cumulatif ».