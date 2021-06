Desjardins devient le premier partenaire du Complexe culturel et sportif en santé durable avec 1 M$

Un pas de géant vient d’être entamé dans le dossier du Complexe culturel et sportif en santé durable avec le dévoilement du tout premier partenaire à s’associer au projet.

La Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny annonce le partenariat de Desjardins à la réalisation du Complexe culturel et sportif en santé durable. Ce projet profitera d’un investissement totalisant 1 M$, dont 750 000 $ proviennent du Fonds du Grand Mouvement et 250 000 $ sont issus du Fonds d’aide au développement du milieu de la caisse. À la suite de la levée de fonds corporative, Desjardins a répondu présent avec un partenariat financier historique.

« C’est une fierté de voir un milieu se prendre en charge pour améliorer les conditions de vie de tous. Le Complexe culturel et sportif revêt un caractère tout spécial puisqu’il allie saines habitudes de vie et développement socioéconomique, » a déclaré Steeve Ouellet, directeur général de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. Ce partenariat financier se concrétisera aux vues de tous sous une nouvelle identité visuelle, qu’arborera la salle culturelle associée au complexe : la Salle Edwin-Bélanger de concert avec Desjardins.

Deux MRC, une ville, un complexe

Bien que localisé à Montmagny et appuyé par la MRC de Montmagny, le Complexe culturel et sportif en santé durable reçoit également le soutien financier de la MRC de L’Islet en ce qui a trait au volet culturel et c’est un projet qui va bien au-delà de son emplacement géographique. Tant la population de la région de Montmagny et de L’Islet pourra bénéficier d’une salle moderne à la fin pointe de la technologie permettant une offre élargie de spectacles et de programmes d’éducation variés. C’est un levier important pour assurer la rétention des gens de Montmagny-L’Islet et créer à la fois un effet attractif pour les travailleurs et familles à s’établir dans les deux MRC.

« La MRC de L’Islet est heureuse de soutenir la modernisation de la Salle Edwin-Bélanger, un lieu déjà fréquenté par les gens de L’Islet, afin de maintenir sa capacité d’être un haut lieu de diffusion de la vitalité culturelle sur la Côte-du-Sud », indiquait Réné Laverdière, préfet de la MRC de L’Islet.

Partenaire incontournable au projet, le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud pourra à son tour tirer profit de cette salle de façon indirecte en devenant un lieu inspirant pour des cours d’art dramatique, de musique ou de danse ou pour les activités parascolaires ou carrément en créant de nouvelles concentrations culturelles qui permettront se distinguer l’offre éducationnelle dans la région.

Travailler ensemble un projet fédérateur alliant la culture, le sport, l’éducation et la communauté, voilà l’atout de la région auquel Les Arts de la scène de Montmagny sont heureux de contribuer. Les Arts de la scène de Montmagny, instigateur du projet d’agrandissement et de mise aux normes de la salle de spectacles depuis des années et fier partenaire du Complexe culturel et sportif en santé durable, voit ce partenariat comme une étape de plus de franchie dans ce projet majeur.

Source : MRC de Montmagny