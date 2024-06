Desjardins, partenaire de la Fondation du Cégep de La Pocatière pour cinq ans

Le 6 juin dernier, la Fondation du Cégep de La Pocatière a profité de la présence des invités à son activité-bénéfice pour annoncer officiellement un partenariat d’une durée de cinq ans avec Desjardins. Grâce à la contribution de 150 000 $ de Desjardins, la Fondation sera en mesure de poursuivre certaines actions tout en mettant en place de nouveaux projets structurants pour la communauté collégiale.

« Pour mener à bien tous les nouveaux projets qu’elle met de l’avant et poursuivre ceux qui sont déjà en place, la Fondation du Cégep de La Pocatière a besoin d’un partenaire comme Desjardins à ses côtés, car, tout comme Desjardins, la Fondation contribue aux mieux-être économique et social des personnes qu’elle dessert », précise le président de la Fondation du Cégep de La Pocatière, M. Marc Couillard.

En plus des bourses qui sont remises lors des galas de La Pocatière et de Montmagny, la contribution financière de Desjardins permettra les projets en cours, et d’en développer de nouveaux.

« Il était naturel de s’associer de nouveau avec la Fondation du Cégep. Par l’entremise de notre Fonds d’aide au développement du milieu, nous soutenons les initiatives structurantes de notre communauté, particulièrement celles liées à l’éducation, la jeunesse, et le développement d’un milieu pérenne et écoresponsable. Nous sommes fiers de ce partenariat et avons plus que hâte d’être témoin de la réussite des étudiants qui bénéficieront des nombreuses bourses qui seront attribuées dans les cinq prochaines années », ajoute François Archambault, président de la Caisse Desjardins de L’Anse de La Pocatière.

Grâce à ce partenariat, la Fondation du Cégep de La Pocatière et Desjardins aideront concrètement les jeunes à prendre leur place et à se bâtir un bel avenir.

Source : Fondation du Cégep de La Pocatière