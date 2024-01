Deux arrestations dans la région en lien avec les stupéfiants

Deux personnes de Kamouraska-L’Islet ont été arrêtées dans les dernières semaines en possession de bonnes quantités de stupéfiants. À Saint-Roch-des-Aulnaies, une sortie de route a quant à elle mené à une arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.

Le 17 décembre dernier, une perquisition en matière de stupéfiants a été effectuée par les policiers de la Sûreté du Québec dans une résidence située sur le chemin Bellevue à Cap-Saint-Ignace. Une femme âgée de 31 ans de Saint-Damasse-de-L’Islet a été arrêtée lors de l’opération policière pour possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic. Elle a par la suite été libérée pour comparaître à une date ultérieure.

Près d’un mois plus tard, à Montmagny, le 9 janvier vers 16 h, une interception pour une infraction au code de la sécurité routière a mené à l’arrestation du conducteur, un homme de 37 ans de La Pocatière. À bord du véhicule, les policiers de la Sûreté du Québec ont saisi plus de 3400 comprimés de méthamphétamines, plus de 300 g de cocaïne, plus de 50 g de champignons magiques, ainsi que du cannabis illicite.

L’homme a depuis comparu au palais de justice de Montmagny, le 12 janvier dernier, sous divers chefs d’accusation en matière de stupéfiants. Il demeure détenu pour la suite des procédures.

Saint-Roch-des-Aulnaies

Le lundi 8 janvier dernier vers 16 h, les agents de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de L’Islet ont été appelés pour intervenir sur une sortie de route survenue sur la route de la Seigneurie à Saint-Roch-des-Aulnaies.

À leur arrivée sur les lieux, ils ont procédé à l’arrestation du conducteur, un homme de 71 ans de Saint-Roch-des-Aulnaies, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.

Ce dernier a été conduit à l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière où un prélèvement sanguin a été effectué afin de savoir si le taux excédait ou non la limite permise par la loi. Le septuagénaire a ensuite été libéré par sommation dans l’attente des procédures.