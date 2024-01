Mathieu Rivest n’ira pas à la rescousse de la halte des Belles-Amours

Mathieu Rivest ne déchirera pas sa chemise afin de faire rénover ou reconstruire la halte routière des Belles-Amours, sur l’autoroute 20 Ouest à la hauteur de L’Islet. Le député de Côte-du-Sud s’en remet aux analyses effectuées par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTQ) qui ont statué sur sa fermeture définitive en décembre dernier.

Selon le député de Côte-du-Sud, zéro citoyen lui aurait parlé de la fermeture de la halte routière des Belles-Amours depuis décembre dernier. Quant aux élus locaux, ils étaient, selon ses dires, déjà au courant de sa fermeture à venir, initialement prévue pour 2027, alors que le préfet de la MRC de L’Islet Normand Caron a plutôt relaté ne pas avoir été consulté par le MTQ.

« Il y a seulement 112 km qui séparent la halte de Saint-Philippe-de-Néri de celle de La Durantaye sur l’autoroute 20 Ouest », a tenté de minimiser le député, avant d’ajouter ne s’être jamais arrêté à cette halte de son vivant.

Pour Mathieu Rivest, la réalité des déplacements a changé, et les endroits ne manquent pas sur la 20 pour faire escale, énumérant les différentes sorties où se concentrent stations-service et chaînes de restauration rapide. Lorsqu’on lui souligne que la plupart d’entre elles ne sont plus ouvertes 24 heures, comme jadis, pour des raisons de main-d’œuvre, il poursuit : « On peut toujours investir et mettre de l’argent [dans la halte], mais si on l’avait fait, on nous l’aurait peut-être reproché également. »

Saint-Philippe-de-Néri

En juin 2022, la Coalition avenir Québec annonçait un investissement de 150 M$ d’ici 2027 dans la modernisation du réseau des parcs routiers qui ont mauvaise mine, faute d’investissements significatifs par le passé de la part des différents gouvernements élus. De l’avis de Mathieu Rivest, ces investissements seraient appuyés par des analyses menées au préalable par « des gens compétents au MTQ », ce qui aurait permis de cibler les haltes devant bénéficier d’une cure de jouvence.

Les deux haltes routières de Saint-Philippe-de-Néri doivent ainsi être retouchées incessamment. L’investissement total frôlerait les 15 M$, selon les informations évoquées par le député de Côte-du-Sud. Les travaux toucheraient les bâtiments, mais également la bonification et le réaménagement des terrains environnants. Le MTQ serait actuellement à l’étape des plans et devis.