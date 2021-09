Après le succès de ses deux premiers livres sur la faune et la flore du Québec destinés aux enfants de sept ans et plus, l’auteure originaire de La Pocatière Karine Morneau en lance deux autres, sur les arbres et les petits animaux.

L’auteure, éditrice scolaire de métier, a eu l’idée de créer cette collection pour sa fille qui avait quatre ans à l’époque. Les deux premiers livres portaient sur les « bibittes » et les plantes facilement observables dans notre environnement. Le concept invitait à faire des découvertes et d’aller plus loin en allant les observer dehors.

« Les livres ont été très bien accueillis. On me racontait que les enfants les consultaient et sortaient de la maison par la suite. Des adultes en ont aussi appris beaucoup. Un peu comme moi quand j’ai fait la recherche », lance l’auteure Karine Morneau.

Si la recherche a été aussi exhaustive pour les arbres et les petits animaux, le fait que ce soit les numéros 3 et numéros 4 a quand même facilité la tâche.

« C’est certain que ç’a été moins de casse-tête, le modèle était déjà fait. C’est vraiment un projet chouchou pour toute notre équipe, on était tous très heureux d’avoir la chance de faire la suite », ajoute-t-elle.