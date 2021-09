Élections à prévoir à Saint-Pacôme

Il y aura visiblement des élections à la Municipalité de Saint-Pacôme. Une équipe composée de jeunes parents et de jeunes professionnels avec à sa tête Louise Chamberland comme aspirante mairesse souhaite former le prochain conseil municipal.

La doyenne de ce groupe, Louise Chamberland, qui a accepté de se présenter au poste de maire, a mentionné avoir été approchée par ce groupe de jeunes déjà fort impliqués dans différents comités au sein de la Municipalité et majoritairement féminin. Parmi eux, mentionnons Chantal Boily, Annick D’Amours, Benoit Harton, Jennifer Ouellet, Virginie St -Pierre-Gagné et Cédric Valois-Mercier. Précisons qu’au moins un d’entre eux devra toutefois se faire élire le 7 novembre puisqu’un conseiller actuel, Pierre Lachaîne, a déjà confirmé sa candidature au poste #3.

« Les rumeurs disent qu’il y a d’autres conseillers sortants qui vont se représenter. Peu importe qui parmi nous sera élu, nous travaillerons avec ceux qui formeront le prochain conseil », a assuré Louise Chamberland.

Fortement impliquée dans sa communauté depuis plusieurs années, l’aspirante mairesse est retraitée de l’enseignement depuis quelques années et a été particulièrement active au sein de différentes organisations de Saint-Pacôme comme le comité de développement, le club optimiste, le baseball mineur, la Station plein air, le Club de golf et la Société du roman policier, dont elle est toujours présidente. « Même si nous sommes tous impliqués à gauche et à droite au sein de la municipalité, nous ne nous présentons pas pour faire avancer nos causes, mais dans l’optique d’être à l’écoute de ce que les citoyens veulent », poursuit-elle.

Dynamisme communautaire

Jadis reconnue pour le dynamisme de sa communauté, la dernière décennie a vu Saint-Pacôme se désengager sur certains aspects à l’origine de cette effervescence pour s’attaquer à une dette municipale jugée trop importante par rapport aux autres municipalités de même taille. L’équipe de Louise Chamberland entend travailler à revaloriser cet esprit communautaire au sein du village.

« Je crois que les gens qui ont été au conseil municipal au cours des huit dernières années ont fait ce qu’ils estimaient nécessaire en ce qui a trait à la dette municipale, mais je crois aussi que comme la pandémie, par moment, elle a eu le dos large. Nous, nous allons faire ce qu’on pense nécessaire pour recréer ce dynamisme d’antan », a déclaré Louise Chamberland.

Son équipe et elle désirent néanmoins agir de façon responsable dans l’utilisation des fonds publics. Elle souhaite également maintenir les acquis financiers de la Municipalité dans une vision à long terme, développer et mettre en valeur les atouts de Saint-Pacôme et communiquer de façon transparente avec les citoyens.

Dossier chaud

Sur le dossier chaud des conduites pluviales en terrains privés, Louise Chamberland dit avoir participé à la réunion d’information tenue à la fin août. Une estimation des coûts en lien avec les travaux à réaliser est nécessaire, à son avis, question « de ne pas mettre la Municipalité sur le derrière non plus avec ça ». Peu de personnes concernées par ce réseau parallèle ont été touchées par des bris jusqu’à présent, a-t-elle rappelé, et de bonnes suggestions de citoyens sont ressorties lors de la soirée d’information et mériteraient d’être évaluées selon elle pour corriger la situation.