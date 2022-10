Deux défaites pour Saint-Jean-Port-Joli

Le premier affrontement était disputé vendredi soir au Centre Rousseau de Saint-Jean, et après un début de saison plus que difficile, les joueurs du Plastiques Moore ont signé un premier gain cette saison, prenant la mesure du Pavage Jirico 4-2.

Raphaël Corriveau a donné les devants aux visiteurs, en inscrivant le seul filet de cet engagement sur des aides de Maxime Aubin et Jérôme Ouellet dès la sixième minute de jeu. Son coéquipier Jean-Maxime Bond a doublé cette avance à 1:43 en deuxième, mais les joueurs du Pavage Jirico sont revenus en force avec deux buts consécutifs pour créer l’égalité, soit ceux de Nicolas Lamarre à 4:49 et de Zacharie Dumais exactement neuf minutes plus tard.