Un retour en force pour le club de judo

Après plus de deux ans d’absence en compétition au niveau provincial à cause de la pandémie, le Club de Judo La Pocatière reprenait ses activités en compétition en participant à la Coupe de développement Daniel-Hardy qui se tenait les 22 et 23 octobre derniers à Québec, et qui a attiré près de 800 judokas. Le club de La Pocatière était représenté par six athlètes, et quatre sont revenus avec une médaille au cou.

Dans la catégorie U-12, Jules Dufresne de Saint-Roch-des-Aulnaies a remporté tous ses combats pour la médaille d’or. Il en était à sa première expérience à ce niveau interprovincial. La deuxième médaille d’or a été gagnée par Omar Mazouzi de La Pocatière, dans la catégorie U-18 moins de 73 kg ceinture jaune et orange ; il a gagné tous ses combats.

Deux autres médailles, cette fois de bronze, ont été remportées par Oscar Dufresne de Saint-Roch-des-Aulnaies chez les U-14 moins de 50 kg, et Étienne Martel de La Pocatière chez les U-16 moins de 50 kg. Jeanne Laterreur de Saint-Pacôme, chez les U-14 moins de 48 kg, a remporté un combat mais a perdu les deux suivants, ce qui l’a privée d’une médaille, et Mégan Lévesque, aussi de Saint-Pacôme et dans la catégorie U-21, a subi le même sort.

Ainsi, la saison 2022-23 devrait se dérouler normalement, et le Club de Judo La Pocatière compte suivre le calendrier des compétitions. Une prochaine compétition de développement est prévue au début du mois de décembre à Repentigny et deux autres en 2023 à Montréal et au Saguenay, ainsi que le championnat provincial à la fin mars à Laval.

Quant à la saison 2022-23 au Club de Judo La Pocatière, il y a une hausse des inscriptions par rapport aux deux dernières années, affectées par la pandémie. Actuellement, le club compte plus d’une soixantaine de judokas, dont trois groupes dans le cadre du programme Judo-école et un groupe en soirée. Le club tiendra son assemblée générale annuelle le mercredi 2 novembre prochain à 19 h au dojo, pour les membres et non-membres.