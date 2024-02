Deux fondeurs du Club Sportif Appalaches en compétition

Les 24, 25 et 26 février derniers, Edgar St-Pierre et Jules Dufresne, tous les deux âgés de onze ans et originaires de Saint-Roch-des-Aulnaies, participaient à une des compétitions de ski de fond les plus prestigieuses en Amérique du Nord : le championnat jeunesse Noram à Saint-Gabriel-de-Brandon.

Ces deux courageux fondeurs du Club Sportif Appalaches faisaient partie des 410 jeunes de 10 à 14 ans qui participaient à cette fin de semaine spéciale. Noram consiste trois courses de ski (classique, patin et relais costumé), hébergement et repas dans une école, conférence de la fondeuse olympique Cendrine Browne, banquet et danse. Parions que les deux jeunes participants en garderont de mémorables souvenirs.

Source : Club Sportif Appalaches